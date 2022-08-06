Принц Гарри позвонил Паевской примерно через неделю после ее освобождения. Он сказал, что семья Игр непокоренных, членом которой является Тайра, всегда беспокоится о своих.

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53-летняя Тайра рассказала, что звонок принца Гарри убедил ее не сдаваться.

Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас. И что семья Игр непокоренных всегда заботится о своих членах,

– рассказала она.

Тайра поделилась, как пережила русский плен.

Юлия Паевская оказалась в отдельной камере – ей давали всего полстакана воды каждый день и не давали лечение от заболеваний щитовидной железы и астмы, от которых страдает парамедикиня. Позже ее перевели в тесную женскую камеру, где пленных регулярно избивали и пытали электричеством.

Тайра призналась, что оккупанты говорили ей, что лучше покончить жизнь самоубийством, потому что все равно убьют. Но она пыталась верить в то, что выживет. Также она находилась в постоянном стрессе, поскольку россияне распространяли дезинформацию и не было возможности проверить, правда ли это.

У меня не было абсолютно никакой информации о происходящем в мире. Я даже не знала, жива ли моя семья и уцелел ли мой дом, потому что россияне уже почти были в Киеве, когда мы уезжали. Говорили, что нас никто не поддерживает, что другие страны дают нам только старое, ржавое оружие. Говорили, что мы никому не нужны, и что об Украине все давно забыли,

– сказала Юлия Паевская.

Чтобы сохранить свое физическое и психическое здоровье, парамедикиня продолжала соблюдать ежедневный режим упражнений на пресс и йоги, а также медитировала.

Враги перестали пытать Тайру после Игр непокоренных

Пока Тайра была под стражей, ее 19-летняя дочь Анна-София Пузанова вместо нее соревновалась в стрельбе из лука на Непокоренных Играх, завоевав бронзовую медаль. Там Анна-София рассказала о положении, в котором оказалась ее мама.

Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после Игр непокоренных... русские перестали допрашивать и пытать меня. Я думаю, распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня на обмен пленными,

– рассказала парамедикиня.

Напомним, что российские захватчики незаконно захватили Тайру 16 марта, когда она оказывала помощь раненым в блокадном Мариуполе. 17 июня стало известно, что Тайру удалось освободить из плена.

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