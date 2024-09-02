Свои амбиции в отношении Тайваня КНР объясняет попыткой восстановить территориальную целостность. Впрочем, на самом деле, Пекин хочет достичь гегемонии на международном пространстве, в западной части Тихого океана. В интервью на телевидении президент Тайваня Лай Цинде предложил Си Цзиньпину доказать чистоту своих намерений – и сначала вернуть "исторические" земли, которыми сейчас владеет Россия.

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Вернуть "исторические" земли

Лай Цинде вспомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай отписал огромный участок земли на Дальнем Востоке Российской империи.

Династия Цин в Китае, которая тогда была в состоянии окончательного упадка, сначала отказалась ратифицировать договор, но через два года он таки был подтвержден Пекинской конвенцией, одной из тех, которые Китай называет "неравными" договоренностями с иностранными государствами в 19 веке.

Если это ради территориальной целостности, почему бы ему ( Китаю – 24 Канал) не вернуть земли, оккупированные Россией, что было предусмотрено в Айгунском договоре? Россия сейчас находится в самом слабом положении,

– подчеркнул политик.

Лай Цинде заметил, что Китай может требовать у страны-агрессора вернуть "исторические земли", однако этого не делает. Это очередное доказательство того, что территориальная целостность не является настоящей целью посягательств КНР на Тайвань.

К слову, Путин ошеломил признанием, что в его семье свободно разговаривают на китайском языке.