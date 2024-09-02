Свої амбіції щодо Тайваню КНР пояснює намаганням відновити територіальну цілісність. Втім, насправді, Пекін хоче досягти гегемонії на міжнародному просторі, у західній частині Тихого океану. В інтерв'ю на телебаченні президент Тайваню Лай Цінде запропонував Сі Цзіньпіну довести чистоту своїх намірів – і спершу повернути "історичні" землі, якими зараз володіє Росія.

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Повернути "історичні" землі

Лай Цінде згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай відписав величезну ділянку землі на Далекому Сході Російській імперії.

Династія Цин у Китаї, яка тоді була в стані остаточного занепаду, спочатку відмовилася ратифікувати договір, але через два роки він таки був підтверджений Пекінською конвенцією, однією з тих, які Китай називає "нерівними" домовленостями з іноземними державами в 19 столітті.

Якщо це заради територіальної цілісності, чому б йому (Китаю – 24 Канал) не повернути землі, окуповані Росією, що було передбачено в Айгунському договорі? Росія зараз перебуває у найслабшому становищі,

– наголосив політик.

Лай Цінде зауважив, що Китай може вимагати у країни-агресорки повернути "історичні землі", однак цього не робить. Це черговий доказ того, що територіальна цілісність не є справжньою метою зазіхань КНР на Тайвань.

До слова, Путін приголомшив зізнанням, що у його родині вільно розмовляють китайською мовою.