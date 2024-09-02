Ізольованій від цивілізованого світу, країні-агресорці тільки й залишається, що лабузнитися до сусідньої КНР у сподіваннях, що та допоможе їй втриматися на плаву під тиском західних санкцій. Під час зустрічі із тувинськими школярами Путін фактично зізнався у тому, що майбутнє покоління росіян буде ще сильніше залежити від Пекіну.

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Говорять китайською вільно

Диктатор розповів, що у КНР нібито зростає інтерес до російської мови, тому цілком природнім є те, що у Росії цікавляться китайською мовою.

Так, Путін похвалився, що найменші члени його родини розмовляють китайською вільно.

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Водночас очільник Кремля порадив тувинським школярам не забувати й англійську, бо це теж "велика мова".

До слова, на цій самій зустрічі Путін розказував дітям про війну в Україні, як завжди манупілюючи фактами. Російський диктатор заявив, що начебто відкритий до мирних переговорів, але не спершу "необхідно вигнати бандитів, які залізли на територію Росії".