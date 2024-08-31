Штати можуть запропонувати так званий "пряник" Пекіну та Нью-Делі, у такий спосіб вони з радістю здадуть Росію. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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"Поки що доля Росії визначається двома країнами – Китаєм та Індією. Думаю, що будуть ігри з Індією. Модель "кнута та пряника" буде застосована, швидше, до Індії. Щоб жорстко не карати, їй запропонують якісь компенсації, варіанти", – припустив він.

Китай та Індія здадуть Росію

Ігор Ліпсіц зазначив, що Індія вже намагалась починати поставки нафти до себе зі США. Тому, можливо, буде спроба у якийсь спосіб перемикнути закупівлі індійської нафти на поставки з інших країн, насамперед США. Для Росії знайти, куди продавати нафту – це величезна проблема. Зараз вона постачає 90% усієї нафти, яка йде на експорт, в Індію та Китаю. Якщо ці дві країни припинять купувати, то це дуже погано для країни-агресорки.

Найстрашніше для Росії, якщо ідея "пряника" буде запропонована Китаю. Наприклад, Пекіну запропонують пом’якшення санкцій на якісь китайські компанії, товари в обмін на скорочення торгівлі з Росією. У цей момент я сумніваюсь щодо китайської дружби. Росію здадуть без проблем. Ми це бачимо по китайських банках, які при всій заявленій прихильності до Росії не люблять проводити платежі,

– сказав він.

Для КНР торгівля зі США ще довго буде важливіша, ніж з Росією. Там значно більший обіг. Якщо китайці почнуть зіштовхуватись з дуже серйозною блокадою своїх поставок, то у Китаї моментально почнеться закриття підприємств, масові звільнення і так далі.

"Китайська економіка у поганій ситуації. Відповідно Росія не зможе замінити їй американський ринок. Тому американці у сильній позиції. Якщо вони дійсно зможуть переконати Китай пожертвувати Росією для покращення поставок у США, то думаю, що китайці без проблем здадуть Росію", – вважає доктор економічних наук.