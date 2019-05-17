Тайвань первым в Азии узаконил однополые браки: эмоции жителей страны в фото

Парламент Тайваня разрешил заключать однополые браки в стране, одобрив соответствующий правительственный законопроект. Жители страны отреагировали на это очень эмоционально – с искренними улыбками и даже слезами на глазах.

Тайваньские законодатели рассмотрели 3 разных проекта закона о легализации однополых браков и одобрили самый прогрессивный из них. За него проголосовали 66 тайваньских законодателей, против выступили 27, сообщает BBC.

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Это решениеу здания парламента ожидали сотни сторонников и представителей ЛГБТ-сообщества. Они криками и слезами радости встретили одобрение законопроекта.



Жители Тайваня радуются, что в стране легализовали однополые браки//Фото: Getty Images

Документ о легализации однополых браков вступит в силу после того, как его подпишет президент Тайваня Цай Иньвень. После этого Тайвань официально станет первой азиатской страной, поддержавшей однополые браки.

В 2017 году Конституционный суд Тайваня постановил, что однополые пары имеют право вступать в законный брак. Общество бурно отреагировало на это, заставив правительство провести ряд референдумов. Их результаты показали, что большинство тайваньцев против легализации однополых браков.

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В результате правительство Тайваня заявило, что не изменит существующее определение брака в гражданском праве, а вместо этого примет специальный закон об однополых союзах.

Эмоциональная реакция жителей Тайваня на закон об однополых браках//Фото: Getty Images



Жители Тайваня собрали митинг во время принятия закона об однополых браках//Фото: Getty Images



В Тайване узаконили однополые браки//Фото: Getty Images