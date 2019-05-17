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      Тайвань первым в Азии узаконил однополые браки: эмоции жителей страны в фото

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      Тайвань узаконил однополые браки
      Тайвань узаконил однополые браки / Getty Images

      Парламент Тайваня разрешил заключать однополые браки в стране, одобрив соответствующий правительственный законопроект. Жители страны отреагировали на это очень эмоционально – с искренними улыбками и даже слезами на глазах.

      Тайваньские законодатели рассмотрели 3 разных проекта закона о легализации однополых браков и одобрили самый прогрессивный из них. За него проголосовали 66 тайваньских законодателей, против выступили 27, сообщает BBC.

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      Это решениеу здания парламента ожидали сотни сторонников и представителей ЛГБТ-сообщества. Они криками и слезами радости встретили одобрение законопроекта.

      Тайвань одностатеві шлюби Азія реакція людей ЛГБТ
      Жители Тайваня радуются, что в стране легализовали однополые браки//Фото: Getty Images

      Документ о легализации однополых браков вступит в силу после того, как его подпишет президент Тайваня Цай Иньвень. После этого Тайвань официально станет первой азиатской страной, поддержавшей однополые браки.

      В 2017 году Конституционный суд Тайваня постановил, что однополые пары имеют право вступать в законный брак. Общество бурно отреагировало на это, заставив правительство провести ряд референдумов. Их результаты показали, что большинство тайваньцев против легализации однополых браков.

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      В результате правительство Тайваня заявило, что не изменит существующее определение брака в гражданском праве, а вместо этого примет специальный закон об однополых союзах.

      Тайвань одностатеві шлюби закон легалізаціяЭмоциональная реакция жителей Тайваня на закон об однополых браках//Фото: Getty Images

      Тайвань одностатеві шлюби легалізація
      Жители Тайваня собрали митинг во время принятия закона об однополых браках//Фото: Getty Images

      Тайвань узаконили одностатеві шлюби Азія
      В Тайване узаконили однополые браки//Фото: Getty Images

      Тайвань одностатеві шлюби закон ЛГБТ
      В Тайване узаконили однополые браки//Фото: Getty Images

      blog_ava
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      Теги: Новости политики ЛГБТ Гендерное равенство Пикет Законодательство
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