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      Тайвань першим в Азії узаконив одностатеві шлюби: емоції жителів країни у фото

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      Тайвань узаконив одностатеві шлюби
      Тайвань узаконив одностатеві шлюби / Getty Images

      Парламент Тайваню дозволив укладати одностатеві шлюби в країні, схваливши відповідний урядовий законопроект. Жителі країни зреагували на це дуже емоційно – зі щирими усмішками та навіть сльозами на очах.

      Тайванські законодавці розглянули 3 різних проекти закону про легалізацію одностатевих шлюбів і схвалили найпрогресивніший з них. За нього проголосували 66 тайванських законодавців, проти виступили 27, повідомляє BBC.

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      На це рішення у будівлі парламенту очікували сотні прихильників і представників ЛГБТ-спільноти. Вони вигуками і сльозами радості зустріли схвалення законопроекту.

      Тайвань одностатеві шлюби Азія реакція людей ЛГБТ
      Жителі Тайваню радіють, що в країні легалізували одностатеві шлюби//Фото: Getty Images

      Документ про легалізацію одностатевих шлюбів набуде чинності після того, як його підпише президент Тайваню Цай Іньвень. Після цього Тайвань офіційно стане першою азіатською країною, що підтримала одностатеві шлюби.

      У 2017 році Конституційний суд Тайваню ухвалив, що одностатеві пари мають право вступати у законний шлюб. Суспільство бурхливо відреагував на це, змусивши уряд провести низку референдумів. Їхні результати показали, що більшість тайванців проти легалізації одностатевих шлюбів.

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      В результаті уряд Тайваню заявив, що не змінить існуюче визначення шлюбу в цивільному праві, а замість цього ухвалить спеціальний закон про одностатеві союзи.

      Тайвань одностатеві шлюби закон легалізація
      Емоційна реакція жителів Тайваню на закон про одностатеві шлюби//Фото: Getty Images

      Тайвань одностатеві шлюби легалізація
      Жителі Тайваню зібрали мітинг під час ухвалення закону про одностатеві шлюби//Фото: Getty Images

      Тайвань узаконили одностатеві шлюби Азія
      У Тайвані узаконили одностатеві шлюби//Фото: Getty Images

      Тайвань одностатеві шлюби закон ЛГБТ
      У Тайвані узаконили одностатеві шлюби//Фото: Getty Images

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      Теги: Новини політики ЛГБТ Гендерна рівність Пікет Законодавство
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