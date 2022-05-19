Об этом 24 каналу сообщил политолог Александр Антонюк. Он подчеркнул, что входящие в этот союз страны абсолютно не доверяют друг другу.

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Нет ключевого принципа

По словам политолога, во время встречи страны-члены ОДКБ не смогли принять ни одного решения, именно из-за недоверия друг к другу. Он заметил, что наболевшее наконец вылезло на поверхность.

Ключевой момент построения любого союза – это доверие. В то же время они так боялись друг друга, что накрывали стаканы, чтобы туда не плюнули. С этого все и начинается, дьявол кроется в мелочах,

– подчеркнул Антонюк.

Хорошая новость для всех

Политолог подчеркнул, что это очень хорошая новость, как для Украины, так и для мира. То есть становится ясно, что Организация договора о коллективной безопасности фактически превращается в формальность.

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Антонюк подчеркнул, что сейчас ни одна сознательная страна, даже менее сознательная (к примеру, Беларусь со своим псевдопрезидентом Александром Лукашенко), не захочет втягиваться в эту третью мировую войну, которую развязал Кремль. По его словам, все отлично понимают, что для России наступает период финиша.

Единственный вариант для ОДКБ

Ставить какие-то свои будущие интересы и дополнительно попадать под санкции страны точно не захотят. Именно поэтому сейчас ОДКБ не могло принять ни одного решения,

– объяснил политолог.

В то же время у стран-членов Организации договора о коллективной безопасности остается только один вариант. По его словам, лучшее, что они могут сделать – это наконец самораспуститься.

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