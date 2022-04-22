Так считает митрополит Переяславский и Вишневский православной церкви Украины Александр Драбинко. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Внимание Россия может устроить провокации в церквях на Пасху, - СБУ

И подчеркнул, что мы должны четко различать Московский патриархат и Украинскую православную церковь (Московский патриархат – МП).

"Мы четко должны осознавать, что руководство МП, расположенное в Москве, и руководство УПЦ, расположенное в Москве – немного разные вещи", – отметил он.

Патриах Кирилл действительно благословил эту войну. Так может поступать только безбожник, а безбожника нужно наказывать,

– считает Драбинко.

Он сказал, что если Бог хочет наказать, то он отнимает разум. Так что митрополиту кажется, что патриарха Кирилла уже давно наказали.

"Благоразумный человек, каким бы он ни был, так поступать не будет. Поэтому я говорю, что есть россияне, а есть недолюды, недороссияне", – добавил он.