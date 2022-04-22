Так вважає митрополит Переяславський та Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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І наголосив, що ми повинні чітко розрізняти Московський патріархат та Українську православну церкву (Московського патріархату – МП).

"Ми чітко повинні усвідомлювати, що керівництво МП, яке розташоване в Москві і керівництво УПЦ, яке розташоване в Москві – трохи різні речі", – зазначив він.

Патріах Кирило справді благословив цю війну. Так може вчиняти лише безбожник, а безбожника потрібно карати,

– вважає Драбинко.

Він сказав, що коли Бог хоче покарати, то він відбирає розум. Тож митрополиту здається, що патріарха Кирила вже давно покарали.

"Розсудлива людина, якою б вона не була, так вчиняти не буде. Тому я кажу, що є росіяни, а є недолюди, недоросіяни", – додав він.