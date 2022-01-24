Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Он добавил, что не только немцы, к сожалению, негативно относятся к вступлению Украины и Грузии в НАТО и возвращению Крыма.

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Слова Шенбаха выражают широкое распространение мнения в Германии. Но он, как адмирал, на официальной встрече, в военной форме не должен был говорить о том, что отчасти противоречит международному праву,

– заметил аналитик.

Справка. Глава ВМС Германии Кай-Ахиб Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Это, по его мнению, создает препятствия для членства страны в НАТО. В то же время он намекнул, что Путин заслуживает уважения.

Снабжение Германией оружия – лишняя дискуссия

Эксперт отметил, что Германия уже многие десятилетия поддерживает политику – не поставлять оружие другим странам.

Украина попала под общее правило. Не надо рассматривать эту непонятную позицию как нечто антиукраинское. Это такая пацифистская традиция в Германии. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

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