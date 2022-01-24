Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. Він додав, що не лише німці, на жаль, негативно ставиться до вступу України і Грузії в НАТО та повернення Криму.
До теми У МЗС відреагували на заяву Зьодера про те, що Росія нібито "не ворог Європи"
Слова Шенбаха виражають широко розповсюджену думку в Німеччині. Але він, як адмірал, на офіційній зустрічі, у військовій формі не мав казати те, що частково суперечить міжнародному праву,
– зауважив аналітик.
Постачання Німеччиною зброї – зайва дискусія
Експерт зазначив, що Німеччина вже багато десятиліть підтримує політику – не постачати зброю іншим країнам.
Україна потрапила під загальне правило. Не треба розглядати цю незрозумілу позицію як щось антиукраїнське. Це така пацифістська традиція в Німеччині.
Андреас Умланд про позицію Німеччини щодо агресії Росії: дивіться відео
Позиція Німеччини щодо агресії Росії до України: останні новини
- У Міноборони Німеччини заявили, що висловлювання глави ВМС ніяк не збігаються з офіційною позицією Берліна щодо України.
- Водночас прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Росія не є ворогом для Європи і категорично виступив проти членства України в НАТО.
- Після скандалу Шенбах подав у відставку та потрапив у базу "Миротворця".