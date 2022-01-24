Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. Він додав, що не лише німці, на жаль, негативно ставиться до вступу України і Грузії в НАТО та повернення Криму.

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Слова Шенбаха виражають широко розповсюджену думку в Німеччині. Але він, як адмірал, на офіційній зустрічі, у військовій формі не мав казати те, що частково суперечить міжнародному праву,

– зауважив аналітик.

Довідка. Глава ВМС Німеччини Кай-Ахіб Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України. Це, на його думку, створює перешкоди для членства країни в НАТО. Водночас він натякнув, що Путін заслуговує на повагу.

Постачання Німеччиною зброї – зайва дискусія

Експерт зазначив, що Німеччина вже багато десятиліть підтримує політику – не постачати зброю іншим країнам.

Україна потрапила під загальне правило. Не треба розглядати цю незрозумілу позицію як щось антиукраїнське. Це така пацифістська традиція в Німеччині. Андреас Умланд Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи

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