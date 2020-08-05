Ходят слухи, что коронавирус передается через сигнал 5G. Он еще не появился в Украине, а его уже боятся. Люди распространяют ложную информацию, 5G вреден и даже передает онкологические заболевания.

Действительно ли радиоволны 5G являются опасными – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Петиция о запрете 5G

Технология 5G еще не успела появиться в Украине, как начала обрастать конспирологическими теориями. Якобы, через радиоволны можно заболеть раком. А с приходом мировой пандемии появилась еще одна версия – через 5G распространяется коронавирус. На сайте офиса Президента даже зарегистрировали петицию, в которой просят не вводить 5G в Украине. Ее подписали уже 25 тысяч человек.

В Украине это могут быть прежде всего заинтересованные противники Украины или те компании, те лица, которые используют и эксплуатируют устаревшее оборудование, устаревшие технологии и не желают инвестировать и повышать производительность труда,

– отметил заместитель Министра цифровой трансформации Александр Шелест.

5G – это развитие страны

А никакой опасности 5G не несет, говорят в министерстве. Это подтвердили уже исследования и международные организации. Кроме этого, технология использует тот же уровень энергии и почти те же частоты, что и, например, 4G. К тому же, уже в ближайшем будущем уровень внедрения 5G будет определяющим фактором в развитии страны.

Промышленные технологии

Впрочем рядовому потребителю сегодня вполне хватает и 4G. Потребность 5G у общества возникла из-за развития промышленных технологий, объясняют эксперты. Она должна обеспечить:

полноценное функционирование интернета;

беспилотного транспорта;

виртуальной реальности;

системы разумных городов.

В Украине уже есть готовое оборудование для полноценной реализации технологии 5G. Вопрос сейчас – в государственной и законотворческой плоскости.

То оборудование, которое мы завезли в Украину начиная с 16 – 17 лет, оно теоретически уже к 5G готово, только поставьте новое программное обеспечение и 5G уже будет работать на тех частотах, на которых оно сейчас работает,

– генеральный директор Ericsson в Украине Ярослав Ницак.

В мире сегодня около десятка стран, которые уже ввели на своей территории 5G и продолжают развивать эту технологию. Некоторые из них готовы сотрудничать с Украиной.

По словам представителя Министерства цифровой трансформации, в Украине испытания и первые коммерческие запуски 5G сетей стоит ожидать не раньше конца 2021 года или в начале 2022 года.