Ширяться чутки, що коронавірус передається через сигнал 5G. Він ще не з'явився в Україні, а його вже бояться. Люди розповсюджують неправдиву інформацію, що 5G шкідливий і навіть передає онкологічні захворювання.

Чи справді радіохвилі 5G є такими небезпечними – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Петиція про заборону 5G

Технологія 5G ще не встигла з'явитися в Україні, як почала обростати конспірологічними теоріями. Начебто, через радіохвилі можна захворіти на рак. А з приходом світової пандемії з'явилась ще одна версія – через 5G поширюється коронавірус. На сайті офісу Президента навіть зареєстрували петицію, у якій просять не впроваджувати 5G в Україні. Її підписало вже 25 тисяч осіб.

В Україні це можуть бути перш за все зацікавлені противники України або ті компанії, ті особи, які використовують і експлуатують застаріле обладнання, застарілі технології й не бажають інвестувати й підвищувати продуктивність праці,

– зазначив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

5G – це розвиток країни

А жодної небезпеки 5G не несе, кажуть у міністерстві. Це підтвердили вже дослідження та міжнародні організації. Крім цього, технологія використовує той самий рівень енергії й майже ті ж самі частоти, що і, наприклад, 4G. До цього ж, уже в найближчому майбутньому рівень впровадження 5G буде визначним фактором у розвитку країни.

Промислові технології

Утім пересічному споживачу на сьогодні цілком вистачає і 4G. Потреба 5G у суспільства виникла через розвиток промислових технологій, пояснюють експерти. Вона має забезпечити:

повноцінне функціонування інтернету;

безпілотного транспорту;

віртуальної реальності;

системи розумних міст.

В Україні вже є готове обладнання для повноцінної реалізації технології 5G. Питання нині – у державній і законотворчій площині.

Те обладнання, яке ми завезли в Україну починаючи з 16 – 17 років, воно теоретично вже 5G готове, тільки поставте нове програмне забезпечення і 5G вже буде працювати на тих частотах, на яких воно зараз працює,

– генеральний директор Ericsson в Україні Ярослав Ницак.

У світі сьогодні є близько десятка країн, які вже запровадили на своїй території 5G і продовжують розвивати цю технологію. Деякі з них готові співпрацювати з Україною.

За словами представника Міністерства цифрової трансформації, в Україні випробування й перші комерційні запуски 5G мереж варто чекати не раніше кінця 2021 року або ж на початку 2022 року.