В то же время, ракетными обстрелами Россия показывает свою слабость. Об этом сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Он опубликовал видео, на котором видна ракета, которая летит на мирный город, добавив, что "так выглядит российская слабость". Но большинство вражеских ракет сбивает героическая ПВО.

Россия не может победить Украину, а потому способна только запускать этот металлолом с чужих территорий, спрятавшись подальше от ВСУ,

– отметил Ермак.



Он добавил, что Россия точно знает, что в настоящем бою украинская армия сильнее.

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