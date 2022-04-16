Водночас ракетними обстрілами Росія показує свою слабкість. Про це сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Він опублікував відео, на якому видно ракету, яка летить на мирне місто, додавши, що "так виглядає російська слабкість". Але більшість ворожих ракет збиває героїчна ППО.

Росія не може перемогти Україну, а тому здатна тільки запускати цей металобрухт з чужих територій, сховавшись подалі від ЗСУ,

– зазначив Єрмак.

Він додав, що Росія точно знає, що у справжньому бою українська армія сильніша.

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