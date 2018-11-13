Так делают только слабые и коррумпированные чиновники, – "Самопомич" о прослушивании Садового

Незаконное прослушивание оппозиционных политиков с целью их дальнейшей дискредитации – прямой признак деградации власти Петра Порошенко

Так делают только слабые и коррумпированные чиновники. Такие методы – признак стран третьего мира. Об этом заявили в "Самопомочи".

Фракция требует объяснений от СБУ и Генпрокуратуры на каком основании проводится прослушивание лидера "Самопомочи" Андрея Садового.

Также они призывают специальные службы использовать свои навыки и технические средства для выявления коррупционеров и шпионов, а не для уничтожения политических оппонентов Петра Порошенко. Такое использование специальных служб окончательно разрушит остатки доверия к государственным органам власти.

"Самопомич" обращается к международному сообществу с просьбой усилить контроль за методами ведения предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине, соблюдением прав граждан.