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      Так роблять лише слабкі і корумповані можновладці, – "Самопоміч" про прослуховування Садового

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Незаконне прослуховування опозиційних політиків з метою їх подальшої дискредитації – пряма ознака деградації влади Петра Порошенка

      Так роблять лише слабкі та корумповані можновладці. Такі методи – ознака країн третього світу. Про це заявили в "Самопомочі".

      Фракція вимагає пояснень від СБУ та Генпрокуратури на якій підставі проводиться прослуховування лідера "Самопомочі" Андрія Садового.

      Також вони закликають спеціальні служби використовувати свої навики та технічні засоби для виявлення корупціонерів та шпигунів, а не для нищення політичних опонентів Петра Порошенка. Таке використання спеціальних служб остаточно зруйнує рештки довіри до державних органів влади.

      "Самопоміч" звертається до міжнародного співтовариства з проханням посилити контроль за методами ведення майбутніх президентських та парламентських виборів в Україні, дотриманням прав громадян.

      Теги: Новини політики Самопоміч Андрій Садовий Петро Порошенко СБУ ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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