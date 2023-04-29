Среди них – японец Такао Тайнака. 35-летний мужчина преодолел 10 тысяч километров, чтобы помогать Украине.

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Такао волонтерил в Бахмуте

В начале 2022 года 35-летний мужчина жил в Японии и работал консультантом по менеджменту. Узнав о войне по местным новостям, Такао решил помогать гражданским украинцам.

Мужчины на Родине никто даже не пытался отказать его от такой опасности. Он рос без отца и, по его ощущению, не получал любви от матери. Поэтому еще в юном возрасте Такао покинул родной дом и жил сам.

Японец вступил в Интернациональный Легион / Фото Анастасия Хлебник

Приехав в Украину, Такао нашел несколько волонтерских центров, с которыми сотрудничал. С ними мужчина поехал в одно из самых опасных мест Украины – Бахмут.

Я действительно был тронут добротой и теплом многих людей. Меня приняли украинцы, хотя я не понимал их язык,

– говорит Такао.

В Бахмуте японец с другими волонтерами строил подземные укрытия для мирного населения во время мощных бомбардировок. В бронежилетах и шлемах они выкачивали воду из-под земли, копали и таскали многие вещи.

"Из Бахмута мне запомнился один момент. Всю ночь мы копали землю для укрытия. Под постоянными обстрелами и боями. Бои шли в 500, 300, 200 метрах от нас. Мы были абсолютно счастливы, когда закончили работу", – рассказывает иностранец.

Японец воюет в Интернациональном Легионе

Такао рассказал, что в Украине было несколько друзей, но большинство из них убили оккупанты. Поэтому сейчас Такао – пехотинец в Интернациональном Легионе, где тысячи иностранцев защищают Украину. В должности стрелка он целый день тренируется, но в поле боя еще не был.

К этому он готовится каждый день. Официально его тренировки в Легионе продолжаются с 10:00 до 16:00. Преимущественно они общаются жестами, поэтому незнание языка Така не мешает. Так как шести часов работы ему недостаточно, он встает в 6 утра, надевает бронежилет, пробегает 10 километров и тренируется.

После 6-часовой боевой подготовки я конспектирую то, чему научился. Затем я учу язык, основы движения солдата и шара. Вечером я пробегаю еще 5 километров и снова тренируюсь. Я никогда не чувствую себя уставшим. Я – японец и в моих жилах течет самурайская кровь,

– говорит Такао.

Он также добавил, что на Родине воюющих за Украину японцев в основном критикуют. Потому что считают, что война не ведет к миру, а увеличивает риск ядерной войны.