Во время массовых протестов в США начали сносить памятники Христофору Колумбу за его жестокое обращение с индейцами, которые являются коренным народом Америки. Такие действия осудили в Русской православной церкви, мол, это "переписывание истории".

Осудил снос памятников Колумбу глава отдела внутренних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает российский Интерфакс.

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Свою позицию он объяснил тем, что тогда были другие времена, а люди жили по-другому. Мол, не стоит переносить нынешние стандарты на обычаи того времени.

Люди в прошлом жили по другим правилам, они по-другому высказывались, по-другому действовали. Автоматически переносить все сегодняшние стандарты на прошлое человечества – это значит постоянно переписывать историю,

– заявил митрополит Иларион.

В то же время он заявил, что историю невозможно переписать, а выдающимся деятелям прошлого стоит отдать должное. Для этого якобы следует исходить из тех стандартов, которые были в те времена, когда они жили.

Снос памятников Колумба в США: коротко