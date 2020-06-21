Такие были времена: россияне осудили снос памятников рабовладельцам в США
Во время массовых протестов в США начали сносить памятники Христофору Колумбу за его жестокое обращение с индейцами, которые являются коренным народом Америки. Такие действия осудили в Русской православной церкви, мол, это "переписывание истории".
Осудил снос памятников Колумбу глава отдела внутренних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает российский Интерфакс.
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Свою позицию он объяснил тем, что тогда были другие времена, а люди жили по-другому. Мол, не стоит переносить нынешние стандарты на обычаи того времени.
Люди в прошлом жили по другим правилам, они по-другому высказывались, по-другому действовали. Автоматически переносить все сегодняшние стандарты на прошлое человечества – это значит постоянно переписывать историю,
– заявил митрополит Иларион.
В то же время он заявил, что историю невозможно переписать, а выдающимся деятелям прошлого стоит отдать должное. Для этого якобы следует исходить из тех стандартов, которые были в те времена, когда они жили.
Снос памятников Колумба в США: коротко
- Во время массовых протестов в США в Бостоне свалили голову в статуи Христофора Колумба. В Ричмонде памятник первооткрывателю Америки и вовсе снесли и бросили в реку.
- Участники протестов считают, что именно открытие Америки Колумбом стало началом работорговли. Тогда африканцев использовали для колонизации новых земель.
- Также Колумба осуждают за жестокое отношение к коренному народу Америки – индейцам. Рабство в США отменили тридцатой поправкой к конституции в 1865 году – через 4 века после открытия Америки.