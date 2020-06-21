Під час масових протестів у США почали зносити пам'ятники Христофору Колумбу через його жорстоке ставлення до індіанців, які є корінним народом Америки. Такі дії засудили в Російській православній церкві, бо, мовляв, це є "переписуванням історії".

Засудив знесення пам'ятників Колумбу очільник відділу внутрішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон, повідомляє російський Інтерфакс.

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Свою позицію він пояснив тим, що тоді були інші часи, а люди жили по-іншому. Мовляв, не варто переносити нинішні стандарти на звичаї того часу.

Люди в минулому жили за іншими правилами, вони по-іншому висловлювалися, по-іншому діяли. Автоматично переносити всі сьогоднішні стандарти на минуле людства – це означає постійно переписувати історію,

– заявив митрополит Іларіон.

Водночас він заявив, що історію неможливо переписати, а видатним діячам минулого варто віддати належне. Для цього буцімто варто виходити з тих стандартів, які були в ті часи, коли вони жили.

Знесення пам'ятників Колумба в США: коротко