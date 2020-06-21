Такі були часи: росіяни засудили знесення пам'ятників рабовласникам у США
Під час масових протестів у США почали зносити пам'ятники Христофору Колумбу через його жорстоке ставлення до індіанців, які є корінним народом Америки. Такі дії засудили в Російській православній церкві, бо, мовляв, це є "переписуванням історії".
Засудив знесення пам'ятників Колумбу очільник відділу внутрішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон, повідомляє російський Інтерфакс.
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Свою позицію він пояснив тим, що тоді були інші часи, а люди жили по-іншому. Мовляв, не варто переносити нинішні стандарти на звичаї того часу.
Люди в минулому жили за іншими правилами, вони по-іншому висловлювалися, по-іншому діяли. Автоматично переносити всі сьогоднішні стандарти на минуле людства – це означає постійно переписувати історію,
– заявив митрополит Іларіон.
Водночас він заявив, що історію неможливо переписати, а видатним діячам минулого варто віддати належне. Для цього буцімто варто виходити з тих стандартів, які були в ті часи, коли вони жили.
Знесення пам'ятників Колумба в США: коротко
- Під час масових протестів у США в Бостоні звалили голову в статуї Христофора Колумба. У Річмонді пам'ятник першовідкривачу Америки й зовсім знесли й кинули в річку.
- Учасники протестів вважають, що саме відкриття Америки Колумбом стало початком работоргівлі. Тоді африканців використовували для колонізації нових земель.
- Також Колумба засуджують за жорстоке ставлення до корінного народу Америки – індіанців. Рабство в США скасували 30-ою поправкою до конституції в 1865 році – через 4 століття після відкриття Америки.