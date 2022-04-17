Такие иллюзии всегда приводят к трагедии, – Подоляк о том, что "Путин верит в победу"

Канцлер Австрии Карл Негаммер после встречи с Владимиром Путиным предположил, что глава Кремля убежден в своей победе. В Офисе Президента считают, что подобные иллюзии могут привести к трагедиям.

Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что "победы" России не будет, только – поражение.

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Россия проигрывает – во всех планах, – Подоляк

Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. Россия проигрывает. В военном, экономическом и географическом смыслах,

– заметил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП заключил: после этой войны Россия останется страной-изгнанником "с негативным профилем в учебниках истории".

У Путина – своя "логика", – канцлер Австрии

Отметим, что канцлер Австрии стал первым европейским лидером, встречавшимся с Владимиром Путиным после вторжения. Негаммер отметил, что разговор был жестким, а визит – недружественным.

Мол, на все рассказы о преступлениях российской армии глава Кремля убеждал, что не доверяет западным источникам и организациям. По мнению Негаммера: у Путина – своя "логика", и он убежден, что победит в войне.

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