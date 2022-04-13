Такие визиты сейчас особенно важны, – Зеленский о приезде президентов Балтии и Польши
Источник:Телеканал "Рада "
Президент Украины Владимир Зеленский обратился со специальным обращением к парламенту Эстонии.
Лидер Украины поблагодарил Эстонию за принципиальную поддержку нашей страны. В частности, за помощь с европейской интеграцией и за осознание того, что присоединение Украины к ЕС – это вопрос не просто об экономике или абстрактную политику, а о безопасности, гарантии сохранения свободы и демократии в центральной и восточной Европе.
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Обращение Зеленского в парламент Эстонии
Президент Украины заявил, что 13 апреля в Киев прибудут президенты трех государств Балтии и Польши, добавив, что с нетерпением ждет встречи с иностранными коллегами.
Такие визиты для нашего государства сейчас особенно важны. Важны не только для нас, не только как свидетельство европейской поддержки нашей борьбы за свободу, а как свидетельство того, что все европейские защитники свободы будут и в дальнейшем объединенными без каких-либо политических или экономических реверансов в сторону России,
– сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что европейцы должны делать все, чтобы немедленно восстановить силу международного права и заставить Россию искать мир. По его словам, эту задачу возможно реализовать только совместными усилиями всей Европы.
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