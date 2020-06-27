На днях Украина установила новый антирекорд – 1 109 случаев заражения COVID-19. И пока власть бьет тревогу, украинцы спокойно купаются на переполненных пляжах и посещают ночные клубы.

Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат уже через две недели. Об этом сказал Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания, сообщает Офис Президента.

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Ситуация с COVID-19 значительно ухудшилась

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300 – 400 лабораторно подтвержденных случаев заражения за сутки, то сейчас – 900 – 1000. Также втрое возросло количество тех, кого госпитализируют.

Почему количество больных резко возросло

Из-за неправильных перевозок людей в общественном транспорте.

Пренебрежение средствами индивидуальной защиты.

Несоблюдение социальной дистанции.

Министр также отметил, что Одесская область является ярким примером того, как легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего это ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше,

– заявил президент.

Степанов подчеркнул, что если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат за две недели. И добавил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только ко второй, но и третьей волне.

Соблюдение карантина

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что за последние двое суток правоохранители проверили:

3500 предприятий торговли;

2000 заведений питания;

850 ночных клубов и развлекательных мест;

составили 355 административных протоколов.

Больше всего нарушений обнаружили в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.