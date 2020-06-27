Днями Україна встановила новий антирекорд – 1 109 випадків зараження COVID-19. І поки влада б'є на сполох, українці спокійно купаються на переповнених пляжах та відвідують нічні клуби.

Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат вже за два тижні. Про це сказав Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради, повідомляє Офіс Президента.

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Ситуація з COVID-19 значно погіршилася

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що за останній місяць ситуація в країні значно погіршилася: якщо на кінець травня фіксувалося 300 – 400 лабораторно підтверджених випадків зараження на добу, то нині – 900 – 1000. Також втричі зросла кількість тих, кого госпіталізують.

Чому кількість хворих різко зросла

Через понаднормове перевезення людей у громадському транспорті. Нехтування засобами індивідуального захисту. Недотримання соціальної дистанції.

Міністр також наголосив, що Одещина є яскравим прикладом того, як легковажне ставлення до правил призводить до стрімкого поширення коронавірусу.

В Одесі запрацювали клуби, зірки давали концерти, відкрили всі пляжі. Пішла чутка, що на відкритому повітрі ніхто не захворіє. Однак це неправда. Через усе це ситуація сильно погіршилася. Якщо раніше Одеса мала один з найкращих показників щодо поширення коронавірусної інфекції, то сьогодні кількість захворілих на добу значно вища,

– заявив президент.

Степанов підкреслив, якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні. І додав, що з таким поширенням хвороби потрібно говорити про готовність лікарень не лише до другої, а й до третьої хвилі.

Дотримання карантину

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що за останні дві доби правоохоронці перевірили:

3 500 закладів торгівлі;

2 тисячі закладів харчування;

850 нічних клубів і розважальних місць;

склали 355 адміністративних протоколів.

Найбільше порушень виявили у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та в місті Києві.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тож уже сьогодні має бути підготовлено відповідні технічні можливості.