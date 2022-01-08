Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что Иран признал запуск ракет. Они убили 176 человек, находившихся на борту самолета. В то же время иранская сторона назвала трагедию несчастным случаем. Вину возложили на систему ПРО и человеческий фактор операторов ракет.

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Самолет лишь вылетел из Тегерана. На борту находились в основном иранцы и иранские канадцы. Они летели в Киев на пути в Канаду.

Данилов заметил, что до и после предрассветных ракетных ударов Ирана, сбивших самолет МАУ, иранские власти разрешили взлет других гражданских самолетов из аэропорта Тегерана.

У нас сложилось впечатление, что они (иранцы – 24 канал) ждали наш самолет. Мы можем предположить это. Видимо, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор (ПВО, – 24 канал) не может принять такое решение самостоятельно,

– заявил Данилов.

"Это была преднамеренная атака Ирана"

Еще весной 2021 года Данилов подчеркнул, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. Тогда авиакатастрофа остановила эскалацию конфликта Тегерана и Вашингтона.

Секретарь СНБО отметил: трагедия произошла той же ночью, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

Самолет МАУ сбили 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

На борту находились 176 человек. Все они погибли.

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