Секретар РНБО Данілов наголосив, що Іран визнав запуск ракет. Вони вбили 176 людей, які перебували на борту літака. Водночас іранська сторона назвала трагедію нещасним випадком. Провину поклали на систему ПРО та людський фактор операторів ракет.

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Літак лише вилетів з Тегерана. На борту перебували здебільшого іранці та іранські канадці. Вони летіли до Києва на шляху до Канади.

Данілов зауважив, що до і після передсвітанних ракетних ударів Ірану, які збили літак МАУ, іранська влада дозволила зліт інших цивільних літаків з аеропорту Тегерана.

У нас склалося враження, що вони (іранці, – 24 канал) чекали на наш літак. Ми можемо припустити це. Мабуть, це був наказ вищого керівництва. Жоден оператор (ППО, – 24 канал) не може ухвалити таке рішення самостійно,

– заявив Данілов.

"Це була навмисна атака Ірану"

Ще навесні 2021 року Данілов наголосив, що Іран навмисно збив літак МАУ. Тоді авіакатастрофа зупинила ескалацію конфлікту Тегерану та Вашингтону.

Секретар РНБО зауважив: трагедія сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.

Літак МАУ збили 8 січня 2020 року у небі над Тегераном.

На борту перебували 176 людей. Усі вони – загинули.

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