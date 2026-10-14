Владимир Зеленский подчеркнул, что ночью Россия нанесла прицельный удар по энергетике Украины, несмотря на объявленное Трампом "энергетическое перемирие".

Как Зеленский отреагировал на ночной удар по энергетике?

Удар совершенно сознательный и показательный масштабностью – такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления Президента Америки сильными,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, за ночь россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове.

По меньшей мере, 600 тысяч человек остаются без энергоснабжения. Кроме того, есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса.

К сожалению, есть жертвы и раненые.

Зеленский призвал Трампа ввести сильнейшие санкции против России. Он напомнил, что принятый недавно закон Линдси Грэма предоставляет президенту США для этого все полномочия.

Кроме того, политик попросил союзников предоставить Украине дополнительные пакеты противоракет для Patriot.

Мы абсолютно справедливо говорим Соединенным Штатам, Европе и всем нашим партнерам, что ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого неадекватного и провоенного субъекта, как Россия,

– подытожил Зеленский.