Володимир Зеленський підкреслив, що уночі Росія завдала прицільний удар по енергетиці України, попри оголошене Трампом "енергетичне перемир'я".

Як Зеленський відреагував на нічний удар по енергетиці?

Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви Президента Америки сильними,

– наголосив глава держави.

За його словами, за ніч росіяни застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові.

Щонайменше 600 тисяч людей залишаються без енергопостачання.

Крім того, є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на чотирьох об'єктах нафтогазового комплексу.

На жаль, є жертви і поранені.

Зеленський закликав Трампа запровадити сильні санкції проти Росії. Він нагадав, що ухвалений нещодавно закон Ліндсі Грема надає президенту США для цього усі повноваження.

Окрім того, політик попросив союзників надати Україні додаткові пакети протиракет для Patriot.

Ми абсолютно справедливо кажемо Сполученим Штатам, Європі і всім нашим партнерам, що жодна країна світу не повинна залишатись наодинці проти такого неадекватного і провоєнного суб'єкта, як Росія,

– підсумував Зеленський.