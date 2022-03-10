Такого в мире никто не припомнит, мы на грани, – Садовый

Несмотря на то, что российские захватчики вторглись в нашу страну и продолжают бомбить мирные города – наше государство продолжает функционировать насколько это возможно. В частности, до сих пор есть газ, свет, вода.

Об этом заявил в эфире 24 канала городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что несмотря на такое сложное время для страны – все хорошо организовано.

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У нас все работает

Такого в мире никто не припомнит. Когда приезжают международные журналисты и видят, как все работает, то не понимают. Говорят, если бы такое происходило в любой стране мира – уже была бы катастрофа, а у нас все работает. Однако мы действительно на грани,

– отметил Садовый.

Принимать людей – наш долг

В то же время он подчеркнул, что Львов и область продолжит принимать всех, кто в этом нуждается. Поскольку это наш долг.

"Когда вижу, что творится в Мариуполе, то понимаю – нам надо сжать зубы и хорошо делать нашу работу, поскольку городам, которые сейчас под бомбежкой – тяжелее всего", – подчеркнул Садовый.

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