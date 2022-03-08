Об этом в эфире 24 канала рассказал Андрей Загороднюк – бывший министр обороны Украины. По его словам, запасы у оккупантов еще остаются, но они не безграничны.

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Загороднюк: это большая группировка

Загороднюк отметил, что у русских уже погибло больше, чем в первой и Второй российско-чеченских войнах. Дополнительные же российские войска будут гораздо менее квалифицированы.

То, что у нас происходит, не было со времен Второй мировой войны,

– подчеркнул он.

Как рассказал экс-глава Минобороны, россияне подготовили группировку, которая составляла 150 тысяч военнослужащих, причем не включала и морское звено, и воздушное.

"Если брать сухопутные силы, то это где-то 110 – 120 тысяч. Также Росгвардия где-то 40 тысяч. Это очень большая на самом деле группировка", – отметил Загороднюк.

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