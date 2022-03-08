Про це в ефірі 24 каналу розповів Андрій Загороднюк – колишній міністр оборони України. За його словами, запаси в окупантів ще залишаються, але вони не безмежні.
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Загороднюк: Це велике угруповання
Загороднюк зауважив, що у росіян уже загинуло більше, аніж у першій і другій російсько-чеченських війнах. Додаткові ж російські війська будуть набагато менш кваліфіковані.
Того, що у нас відбувається, не було з часів Другої світової війни,
– наголосив він.
Як розповів ексочільник Міноборони, росіяни підготували угруповання, яке складало 150 тисяч військовослужбовців, при чому це не включало і морську ланку, і повітряну.
"Якщо брати сухопутні сили, то це десь 110 – 120 тисяч. Також Росгвардія десь 40 тисяч. Це дуже велике насправді угруповання", – зазначив Загороднюк.
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