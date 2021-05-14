Такого не может быть, – Елена Зеленская рассказала, готова ли к тюрьме
Первая леди Елена Зеленская рассказала, чувствует ли себя в опасности рядом с президентом Владимиром Зеленским. Она объяснила, что возле ее мужа – всегда опасность.
Источник:ТСН
Жена главы государства призналась, что Зеленский всегда "лезет на рожон". Об этом первая леди сказала в интервью.
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Я не могу сказать, что сейчас это (ощущение опасности – 24 канал) больше чем прежде. Сейчас это, возможно, важнее не потерять, потому что очень много процессов запущено, которые должны иметь продолжение. Было бы очень грустно, если бы это остановилось в один момент,
– рассказала Зеленская.
Она добавила, что президент в первую очередь думает именно об этом, а уже потом якобы о личной безопасности и рейтинге.
Есть вещи, которых Зеленский никогда не сделает, – первая леди
На вопрос журналистки о том, готова ли жена президента к "тюрьме и суме" она ответила: "Не зарекайся, как говорится".
"Мне кажется, что такого не может быть. Есть вещи, которые он (Владимир Зеленский – 24 канал) никогда не сделает. Если он этого не сделает, то и тюрьмы не будет ни одной", – поделилась Зеленская.
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