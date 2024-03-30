Правительство поддержало постановление о браке в Дии. Отмечается, что это можно будет сделать с помощью видеосвязи.
Смотрите также Дипломы, аттестаты и свидетельства: в Дії появились образовательные документы
Теперь украинцы смогут жениться в Дии
Михаил Федоров сообщил, что отныне украинцы смогут жениться просто в приложении Дия. По его словам, это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии.
Сообщается, что женить молодоженов по видеосвязи будет работник ДРАЦСа, а документы они заверят Дия.Подписью. Правительство приняло постановление и дало старт браку онлайн.
Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дия,
– заявил министр.
Соответствующую информацию подтвердили также и в Министерстве цифровой трансформации Украины.
"Правительство приняло Постановление о регистрации брака онлайн. Теперь украинцы будут жениться прямо в приложении. Это особенно важно для пар, которые в результате не могут быть рядом", – говорится в сообщении ведомства.
В Дии можно будет жениться на расстоянии / Фото Минцифры
Что этому предшествовало
- Ранее Михаил Федоров сообщил, что услуга будет полностью безопасной и нужно будет пройти несколько этапов верификации. Сама церемония будет проходить с помощью видеосвязи.
- Заметим, что в условиях военного положения особый порядок регистрации брака предусмотрен для военнослужащих, работников полиции, нацгвардейцев, работников учреждений здравоохранения, а также представителей других военных формирований, созданных в соответствии с законом Украины.
- В частности, это позволяет зарегистрировать брак за сутки или без присутствия одного из партнеров. Предусмотрена также возможность регистрации брака на основании акта о заключении брака, заключаемого непосредственным руководителем, командиром вышеуказанных лиц.
- Факт регистрации может удостоверяться актом о заключении брака, который составляет командир военнослужащего, скрепляет печатью органа или военного формирования и передает в ДРАЦС.
- Сообщалось, что через действие могут подать заявления на брак лица любого пола. Но согласно Семейному кодексу Украины брак могут зарегистрировать только лица разного пола, поэтому ДРАЦС отклонит Заявление на брак от лиц одного пола.