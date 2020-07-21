"Такого от него не ожидал": СМИ пообщались с сыном луцкого террориста Максима Плохого
В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в рейсовом автобусе "Эталон". Пока правоохранители ведут с ним переговоры, в Дубно, где проживал террорист, уже отправилась полиция и журналисты. Последние успели пообщаться с семьей террориста Максима Плохого и его соседями.
В Дубно, где официально прописан Максим Кривош, который называет себя "Плохим", побывали журналисты "Суспільного Волині". Там уже находится полиция, однако комментариев не дает.
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Полиция искала взрывчатку
Представитель ОСМД отметила, что в квартире и подвальном помещении полицейские искали взрывчатку. Они ничего не нашли. Правоохранители продолжают обыски.
Также в сети появилась информация, что в Луцк из Дубно поехала жена Максима Кривоша. Ее хотят приобщить к переговорному процессу.
Комментарий сына
На месте "Суспільному" удалось коротко пообщаться с 15-летним сыном Максима Кривоша. Он рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и что такого поступка от него не ожидал. Он подтвердил, что мать уехала в Луцк.
Дом в Дубно, где жил Максим Плохой / Фото "Суспільного Волині"
Что говорят соседи
Последние 15 лет его квартира пустует, рассказал сосед Владимир. По его словам, родители Максима давно умерли, оба были педагогами. Отец работал в Луцком политехническом университете. Мама преподавала в сельской школе. У Максима также есть младший брат.
Также сосед Владимир рассказал, что Максим провел 6 лет в тюрьме, он, якобы, попал туда во время обучения в том же заведении, где преподавал отец.
Одна из соседок на условиях анонимности рассказала, что на мужчину раньше жаловались в полицию, потому что тот якобы бил жену и сына, – говорится в сообщении.
Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса "Берестечко – Красниловка".
- Он сел в автобус как обычный пассажир, в руках имел крупных рюкзак и сумку.
- Мужчина направил автобус в центр Города на Театральную площадь, где он стоит уже более шести часов.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.
- У людей террорист отобрал телефоны. Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений.
- Точных данных о количестве захваченных людей пока нет.
- Террорист называет себя Максим Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".