В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в рейсовом автобусе "Эталон". Пока правоохранители ведут с ним переговоры, в Дубно, где проживал террорист, уже отправилась полиция и журналисты. Последние успели пообщаться с семьей террориста Максима Плохого и его соседями.

В Дубно, где официально прописан Максим Кривош, который называет себя "Плохим", побывали журналисты "Суспільного Волині". Там уже находится полиция, однако комментариев не дает.

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Полиция искала взрывчатку

Представитель ОСМД отметила, что в квартире и подвальном помещении полицейские искали взрывчатку. Они ничего не нашли. Правоохранители продолжают обыски.

Также в сети появилась информация, что в Луцк из Дубно поехала жена Максима Кривоша. Ее хотят приобщить к переговорному процессу.

Комментарий сына

На месте "Суспільному" удалось коротко пообщаться с 15-летним сыном Максима Кривоша. Он рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и что такого поступка от него не ожидал. Он подтвердил, что мать уехала в Луцк.



Дом в Дубно, где жил Максим Плохой / Фото "Суспільного Волині"

Что говорят соседи

Последние 15 лет его квартира пустует, рассказал сосед Владимир. По его словам, родители Максима давно умерли, оба были педагогами. Отец работал в Луцком политехническом университете. Мама преподавала в сельской школе. У Максима также есть младший брат.

Также сосед Владимир рассказал, что Максим провел 6 лет в тюрьме, он, якобы, попал туда во время обучения в том же заведении, где преподавал отец.

Одна из соседок на условиях анонимности рассказала, что на мужчину раньше жаловались в полицию, потому что тот якобы бил жену и сына, – говорится в сообщении.

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