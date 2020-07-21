"Такого від нього не чекав": ЗМІ поспілкувалися з сином луцького терориста Максима Плохого
У центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в рейсовому автобусі "Еталон". Поки правоохоронці ведуть із ним перемовини, у Дубно, де проживав терорист, вже вирушила поліція і журналісти. Останні вже встигли поспілкуватися з родиною терориста Максима Плохого і його сусідами.
У Дубно, де офіційно прописаний Максим Кривош, який називає себе "Плохим", побували журналісти "Суспільного Волині". Там вже перебуває поліція, однак коментарів не дає.
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Поліція шукала вибухівку
Представниця ОСББ зазначила, що у помешканні та підвальному приміщенні поліцейські шукали вибухівку. Вони нічого не знайшли. Правоохоронці продовжують обшуки і надалі.
Також у мережі з'явилася інформація, що в Луцьк з Дубно поїхала дружина Максима Кривоша. Її хочуть долучити до переговорного процесу.
Коментар сина
На місці "Суспільному" вдалось коротко поспілкуватись із 15-річним сином Максима Кривоша. Він розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Він підтвердив, що мати поїхала в Луцьк.
Будинок у Дубно, де мешкав Максим Плохой / Фото "Суспільного Волині"
Що кажуть сусіди
Останні 15 років його квартира пустує, розповів сусід Володимир. За його словами, батьки Максима давно померли, обоє були освітянами. Батько працював у Луцькому політехнічному університеті. Мама викладала у сільській школі. В Максима також є молодший брат.
Також сусід Володимир розповів що Максим провів 6 років у в'язниці, він, начебто, потрапив туди під час навчання у тому ж закладі, де викладав батько.
Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржилися у поліцію, бо той буцімто бив дружину й сина.
Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса "Берестечко – Краснилівка".
- Він сів до автобуса як звичайний пасажир, у руках мав великих наплічник і сумку.
- Чоловік спрямував автобус у центр Луцька на Театральний майдан, де він стоїть вже понад шість годин.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.
- У людей терорист відібрав телефони. Деяким родичам своїх заручників він власноруч телефонував і попереджав про серйозність своїх намірів.
- Точних даних про кількість захоплених людей наразі немає.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".