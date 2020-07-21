У центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в рейсовому автобусі "Еталон". Поки правоохоронці ведуть із ним перемовини, у Дубно, де проживав терорист, вже вирушила поліція і журналісти. Останні вже встигли поспілкуватися з родиною терориста Максима Плохого і його сусідами.

У Дубно, де офіційно прописаний Максим Кривош, який називає себе "Плохим", побували журналісти "Суспільного Волині". Там вже перебуває поліція, однак коментарів не дає.

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Поліція шукала вибухівку

Представниця ОСББ зазначила, що у помешканні та підвальному приміщенні поліцейські шукали вибухівку. Вони нічого не знайшли. Правоохоронці продовжують обшуки і надалі.

Також у мережі з'явилася інформація, що в Луцьк з Дубно поїхала дружина Максима Кривоша. Її хочуть долучити до переговорного процесу.

Коментар сина

На місці "Суспільному" вдалось коротко поспілкуватись із 15-річним сином Максима Кривоша. Він розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Він підтвердив, що мати поїхала в Луцьк.



Будинок у Дубно, де мешкав Максим Плохой / Фото "Суспільного Волині"

Що кажуть сусіди

Останні 15 років його квартира пустує, розповів сусід Володимир. За його словами, батьки Максима давно померли, обоє були освітянами. Батько працював у Луцькому політехнічному університеті. Мама викладала у сільській школі. В Максима також є молодший брат.

Також сусід Володимир розповів що Максим провів 6 років у в'язниці, він, начебто, потрапив туди під час навчання у тому ж закладі, де викладав батько.

Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржилися у поліцію, бо той буцімто бив дружину й сина.

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