Такой план есть, – политолог считает, что Азербайджан может вернуть Нагорный Карабах

Более месяца в Украине продолжается новый этап войны, который цинично развязала Россия. Боевыми действиями в нашем государстве может воспользоваться Азербайджан.

Вероятно, государство намерено вернуть Нагорный Карабах. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Игорь Чаленко.

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"Такие планы у Азербайджана есть", – подчеркнул эксперт.

Россия сейчас действительно слабая

По его словам, эта ситуация показывает, что Россия бросает даже собственных партнеров ОДКБ, например Армению.

Понятно, что дальше Азербайджан будет давить на эту ситуацию, чтобы полностью взять под контроль район Нагорного Карабаха,

– отметил Чаленко.

Он объяснил, что Азербайджан ждал слабости России. Это подтверждает, что сегодня государство-агрессор действительно слабо.

"Хотелось бы, чтобы сейчас за Азербайджаном последовали другие страны – Грузия, Молдова, где все держалось на имидже России, которая показывает, что военно она совсем никакая", – добавил политолог.

Что происходит в Нагорном Карабахе: смотрите видео