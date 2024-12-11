Доктор экономических наук Игорь Липцис рассказал в эфире 24 Канала, что ипотечная задолженность россиян составляет 57 триллионов рублей, в то время как бюджет России колеблется между 40 и 45 триллионами. Кризис на рынке недвижимости повлек рост цен на все, в то время как зарплаты остаются неизменными.

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Повышение заработной платы коснулось лишь тех, кто вовлечен в войну с Украиной. Как результат, россияне больше не могут позволить себе покупку жилья.

Почему российский рынок недвижимости на грани коллапса

В России есть около 70 миллионов квадратных метров жилья, и все построено на кредиты, которые брали в банках. Застройщики надеялись, что несколько лет будут продавать квартиры и вернут деньги в банк. Но продажи остановились,

– объяснил Игорь Липцис.

Есть угроза массового банкротства застройщиков. В связи с этим Россия планирует ввести мораторий на массовые банкротства застройщиков. Если это произойдет, банки не смогут получить деньги по ипотекам или конфисковать имущество, поскольку государство ввело запрет.

Что будет с банками? Они обанкротятся. Сбережения вкладчиков пропадут. Возможно, они получат по миллион рублей, но если кто-то имел больше, он не получит ничего,

– добавил экономист.

Игорь Липцис также отметил, что есть оптимисты, которые считают: катастрофы не произойдет. Другие предусматривают падение цен на недвижимость втрое. Однако точного прогноза относительно завершения этой ситуации нет, поскольку, как отметил Липцис, "такой страшной истории в России давно не было".