Доктор економічних наук Ігор Ліпціс розповів в ефірі 24 Каналу, що іпотечна заборгованість росіян становить 57 трильйонів рублів, в той час як бюджет Росії коливається між 40 і 45 трильйонами. Кризу на ринку нерухомості спричинило зростання цін на все, у той час як зарплати залишаються незмінними.

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Підвищення заробітної плати торкнулося лише тих, хто залучений до війни з Україною. Як результат, росіяни більше не можуть дозволити собі покупку житла.

Чому російський ринок нерухомості на межі колапсу

У Росії є близько 70 мільйонів квадратних метрів житла, і все побудовано на кредити, які брали у банках. Забудовники сподівалися, що кілька років продаватимуть квартири і повернуть гроші в банк. Але продажі зупинилися,

– пояснив Ігор Ліпціс.

Є загроза масового банкрутства забудовників. У зв'язку з цим Росія планує запровадити мораторій на масові банкрутства забудовників. Якщо це станеться, банки не зможуть отримати гроші за іпотеки або конфіскувати майно, оскільки держава ввела заборону.

Що буде з банками? Вони збанкрутують. Заощадження вкладників пропадуть. Можливо, вони отримають по мільйон рублів, але якщо хтось мав більше, він не отримає нічого,

– додав економіст.

Ігор Ліпціс також зазначив, що є оптимісти, які вважають: катастрофи не відбудеться. Інші передбачають падіння цін на нерухомість втричі. Однак точного прогнозу щодо завершення цієї ситуації немає, оскільки, як зазначив Ліпціс, "такої страшної історії в Росії давно не було".