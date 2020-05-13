Таксистам разрешили ездить по полосам общественного транспорта: новое решение правительства

Теперь такси может ездить по полосе общественного транспорта, а также осуществлять посадку и высадку пассажиров в границах полосы для маршрутных транспортных средств.

О таком срешении, которое внесло правительство в Правила дорожного движения, сообщил в своем телеграме народный депутат Алексей Гончаренко.

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Кроме этого, министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в телеграм-канале, что норма касается только легальных перевозчиков при наличии официального статуса или лицензии.



Изменения в Правила дорожного движения / Фото Телеграмм

"Это позволит пассажирам такси быстрее добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, повысить качество этих услуг и комфорт перевозок. Нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства", – объяснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.