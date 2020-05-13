Таксистам дозволили їздити смугами громадського транспорту: нове рішення уряду

Тепер таксі може їздити смугою громадського транспорту, а також здійснювати посадку та висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів.

Про таке відповідне рішення, яке вніс уряд до Правил дорожнього руху повідомив у своєму Телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко.

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Окрім цього, міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у Телеграм-каналі, що норма стосується лише легальних перевізників за наявності в офіційного статусу чи ліцензії.



Зміни до Правил дорожнього руху / Фото Телеграм

"Це дасть змогу пасажирам таксі швидше дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, підвищити якість цих послуг та комфорт перевезень. Нелегальних перевізників таксі ці зміни стимулюватимуть виконувати вимоги ліцензійного законодавства", – пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.