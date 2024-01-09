О неприятной ситуации рассказал ветеран войны Андрея Мочурада у себя в фейсбуке. 24 Канал обратился в пресс-службу компании Bolt за разъяснение, там пообещали предоставить его в течение дня.

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Что известно об инциденте

По словам военного, 8 января он заказал авто в приложении Bolt, прождал его 20 минут на морозе, а водитель просто отменил поездку, так как узнал, что он передвигается на костылях.

Когда я водителю сообщил, что на костылях и спросил, где он запарковался, потому что не вижу его, в ответ услышал: "Там, где все таксисты". Водитель бросил трубку, хамил 4 минуты о том, что он приехал, но при этом не сказал, где он, и отменил заказ! Я ожидал на морозе 20 минут на одной ноге посреди снега!! Чтобы тот у**д отменил заказ?,

– рассказал Андрей.

Ветеран отметил, что подал жалобу в Bolt, но там вроде бы сказали, что результаты рассмотрения еще неизвестны и заблокировали его аккаунт.

"Это такое отношение к ветеранам? Может начать ваших водителей учить вежливости народным методом? 10 крайних поездок, только 1 водитель не хамил. Кстати, все призывного возраста", – добавил военнослужащий.



Водитель отменил поездку ветерана после 20 минут ожидания / Скриншот по фейсбуку военного Андрея

Позиция компании и реакция сети

Пока в Bolt еще не комментировали ситуацию. 24 Канал ожидает пояснения от представителей компании.

В сети же ситуацию обсуждают активно и возмутительно. Поведение водителя осудили и назвали позорным. Пользователи в комментариях тегали официальную страницу компании, и ни на один из комментариев в Bolt не ответили.