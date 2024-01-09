Про неприємну ситуацію розповів ветеран війни Андрія Мочурада у себе в фейсбуці. 24 Канал звернувся до пресслужби компанії Bolt за роз'яснення, там пообіцяли надати його упродовж дня.

Дивіться також Допомога українцям під час війни: хто отримає нові виплати

Що відомо про інцидент

За словами військового, 8 січня він замовив авто у додатку Bolt, прочекав його 20 хвилин на морозі, а водій просто скасував поїздку, бо дізнався, що він пересувається на милицях.

Коли я водію повідомив, що на милицях і запитав, де він запаркувався, бо не бачу його, у відповідь почув: "Там де всі таксисти". Водій кинув трубку, хамив 4 хвилини про те, що він приїхав, але при цьому не сказав де він, і скасував замовлення! Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу!! Щоб той ви**док скасував замовлення?,

– розповів Андрій.

Ветеран зазначив, що подав скаргу у Bolt, але там начебто сказали, що результати розгляду ще невідомі та заблокували його акаунт.

"Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом?? 10 крайніх поїздок, лиш 1 водій не хамив. До речі, всі призовного віку", – додав військовослужбовець.



Водій скасував поїздку ветерана після 20 хвилин очікування / Скриншот з фейсбуку військового Андрія

Позиція компанії та реакція мережі

Наразі в Bolt ще не коментували ситуації. 24 Канал очікує пояснення від представників компанії.

Натомість у мережі ситуацію обговорюють активно та обурливо. Поведінку водія засудили та назвали ганебною. Користувачі в коментарях тегали офіційну сторінку компанії, та на жоден із коментарів у Bolt таки не відповіли.