Таксист задержал пассажира, который угрожал ему пистолетом
В Виннице пьяный пассажир угрожал таксисту пистолетом. Водитель такси самостоятельно задержал обидчика и передал его полиции.
Водитель такси сообщил в полицию о нападении около полуночи, информирует полиция Винницкой области.
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По словам водителя, находясь на стоянке возле супермаркета, к нему подошел незнакомец и попросил отвести к Немировскому району. А когда узнал стоимость поездки, мужчина вытащил пистолет и начал требовать даром отвести в указанное место. Во время спора таксист выбил из рук злоумышленника пистолет и задержал его.
Правоохранители задержали 36-летнего нападавшего, который оказался жителем Немировского района и изъяли пистолет, похожий на пневматический. Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство за разбой. Злоумышленник может получить наказание до 7 лет лишения свободы.