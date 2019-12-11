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      Таксист задержал пассажира, который угрожал ему пистолетом

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      Водитель такси задержал пассажира, который угрожал ему пистолетом / Фото из свободных источников

      В Виннице пьяный пассажир угрожал таксисту пистолетом. Водитель такси самостоятельно задержал обидчика и передал его полиции.

      Водитель такси сообщил в полицию о нападении около полуночи, информирует полиция Винницкой области.

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      По словам водителя, находясь на стоянке возле супермаркета, к нему подошел незнакомец и попросил отвести к Немировскому району. А когда узнал стоимость поездки, мужчина вытащил пистолет и начал требовать даром отвести в указанное место. Во время спора таксист выбил из рук злоумышленника пистолет и задержал его.

      Правоохранители задержали 36-летнего нападавшего, который оказался жителем Немировского района и изъяли пистолет, похожий на пневматический. Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания.

      Следственным отделением полиции открыто уголовное производство за разбой. Злоумышленник может получить наказание до 7 лет лишения свободы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Винница Криминал Полиция
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