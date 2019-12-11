Таксист затримав пасажира, який погрожував йому пістолетом

У Вінниці п’яний пасажир погрожував таксистові пістолетом. Водій таксі самотужки затримав кривдника та передав його поліції.

Водій таксі повідомив поліцію про напад близько півночі, інформує поліція Вінницької області.

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За словами водія, перебуваючи на стоянці поблизу супермаркету, до нього підійшов незнайомець і попросив відвести до Немирівського району. А коли дізнався вартість поїздки, чоловік витягнув пістолет і почав вимагати задарма відвести в указане місце. Під час суперечки таксист вибив із рук зловмисника пістолет і затримав його.

Правоохоронці затримали 36-річного нападника, який виявився мешканцем Немирівського району та вилучили пістолет, схожий на пневматичний. Наразі чоловік поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за розбій. Зловмисник може отримати покарання – до 7 років позбавлення волі.