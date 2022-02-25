Подоляк отметил, что военные преступления со стороны России должны получить строгую юридическую оценку, сообщает 24 канал. Враг обстреливает даже детсады.

Заметьте Россия хочет "зажать" Киев и основные города Востока и Юга, – Подоляк

Тактика, которую сегодня применяют российские вооруженные силы, – это не просто военная тактика, она отчасти напоминает террористические методы. Когда обстреливают жилые кварталы,

– заявил Подоляк.

Он сообщил, что самая сложная ситуация – на Харьковском направлении. Там продолжаются тяжелые бои.

Подоляк о тактике России: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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