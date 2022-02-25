Подоляк отметил, что военные преступления со стороны России должны получить строгую юридическую оценку, сообщает 24 канал. Враг обстреливает даже детсады.
Заметьте Россия хочет "зажать" Киев и основные города Востока и Юга, – Подоляк
Тактика, которую сегодня применяют российские вооруженные силы, – это не просто военная тактика, она отчасти напоминает террористические методы. Когда обстреливают жилые кварталы,
– заявил Подоляк.
Он сообщил, что самая сложная ситуация – на Харьковском направлении. Там продолжаются тяжелые бои.
Подоляк о тактике России: смотрите видео