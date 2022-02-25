Подоляк наголосив, що воєнні злочини з боку Росії мають отримати сувору юридичну оцінку, повідомляє 24 канал. Ворог обстрілює навіть дитсадки.
Зауважте Росі хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня, – Подоляк
Тактика, яку сьогодні застосовують російські збройні сили, – це не просто військова тактика, вона частково нагадує терористичні методи. Коли обстрілюють житлові квартали,
– заявив Подоляк.
Він повідомив, що найскладніша ситуація – на Харківському напрямку. Там тривають тяжкі бої.