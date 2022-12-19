Сегодня исключительно пехотная составляющая не является решающей. Об этом 24 канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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В современной войне нельзя делать акцент на пехоту

По словам Коваленко, прежде пехота должна иметь:

поддержку техники – среднебронированной и тяжелобронированной;

поддержку артиллерии – ствольной и реактивной.

Пехотные подразделения, особенно в зоне, где нужно прорывать оборону, обречены. Это современная война,

– уверяет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Захватчикам не хватает именно технической составляющей. Безусловно, у них есть человеческий ресурс.

"Частичная мобилизация имеет начало и не имеет конца. Так сейчас в России. Они могут мобилизовывать свой человеческий ресурс, но чем их обеспечивать? Достаточно ли танков, БТР, БМП? Нет", – утверждает Коваленко.

Идентична ситуация с артиллерией. Пропорциональность наличия артиллерии по поддержке пехотных подразделений отрицательна. По обеспечению боекомплектом, добавляет Коваленко, также наблюдается негативная диспропорция.

В ближайшее время эта тактика не будет иметь глобального успеха – ни тактического, ни стратегического,

– убежден Александр Коваленко.

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