Сегодня исключительно пехотная составляющая не является решающей. Об этом 24 канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
К теме Суровикин изменил тактику: поможет ли это оккупантам получить какие-то успехи на фронте
В современной войне нельзя делать акцент на пехоту
По словам Коваленко, прежде пехота должна иметь:
- поддержку техники – среднебронированной и тяжелобронированной;
- поддержку артиллерии – ствольной и реактивной.
Пехотные подразделения, особенно в зоне, где нужно прорывать оборону, обречены. Это современная война,
– уверяет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Захватчикам не хватает именно технической составляющей. Безусловно, у них есть человеческий ресурс.
"Частичная мобилизация имеет начало и не имеет конца. Так сейчас в России. Они могут мобилизовывать свой человеческий ресурс, но чем их обеспечивать? Достаточно ли танков, БТР, БМП? Нет", – утверждает Коваленко.
Идентична ситуация с артиллерией. Пропорциональность наличия артиллерии по поддержке пехотных подразделений отрицательна. По обеспечению боекомплектом, добавляет Коваленко, также наблюдается негативная диспропорция.
В ближайшее время эта тактика не будет иметь глобального успеха – ни тактического, ни стратегического,
– убежден Александр Коваленко.
Россияне сменили тактику под Бахмутом
- Сейчас под Бахмутом – настоящий ад. Россияне уже давно пытаются захватить город, но безрезультатно.
- По словам командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Сырского, тактика вражеской армии в районе Бахмута кардинально изменилась под командованием Сергея Суровикина.
- В первом эшелоне борется группа Вагнера и отряд наемников, оснащенный значительно лучше, чем регулярная армия России. Уже в тылу находятся войска Чеченской республики и другие регулярные войска. Раньше эти силы сражались порознь, а сегодня они взаимодействуют отрядами численностью 900 и более солдат, передвигаясь преимущественно пешком.