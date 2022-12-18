Такое мнение 24 каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Смену тактики россиян ранее отметил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский.

Читайте также Тактика – мясорубка, – Резников считает, что Россия продолжит мобилизацию и пойдет в новое наступление

Сейчас вагнеровцы, кадыровцы и регулярные российские войска действуют слаженными пешими отрядами. Это произошло после того, как руководить российским вторжением в Украину поручили Сергею Суровикину. По словам Ступака, враг сделал некоторые выводы после предыдущих поражений.

Как новая тактика россиян отразится на боевых действиях

"Россияне адаптируются, учатся на своих ошибках и учитывают наши ошибки. Они также пытаются быть креативными, насколько им позволяет система, которая выстраивалась десятилетиями", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Эксперт Украинского института будущего считает, что смена тактики под руководством Суровикина может дать россиянам определенные шансы на поле боя.

В короткой перспективе российские захватчики действительно могут получить определенное преимущество на счет мобилизованных, которых бросают на наши позиции. Где-то они даже смогут продавливать наши позиции, но мало где и исключительно в течение короткого промежутка времени,

– сказал Ступак.

Он добавил, что на долгой дистанции такая тактика не сработает.

Иван Ступак рассказал о новой тактике россиян: смотрите видео

"Легкой прогулки не будет"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия готовит около 200 тысяч оккупантов и может пойти в новое наступление на Киев. В то же время, на Западе сомневаются, что россияне смогут собрать силы для новой атаки. По мнению Ступака, следует доверять прогнозу именно наших военных.

Необходимо воспринимать это нормально. Это не поражение или предательство. Нас готовят к тому, что легкой прогулки дальше не будет,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

В то же время, по его словам, уже не будет настолько тяжело, как было в течение февраля – апреля этого года.

Сможет ли Россия подготовить войска для нового наступления

Как отметил эксперт Украинского института будущего, Россия действительно готовит определенное количество военных.

По качеству эти силы будут немного лучше, чем просто мобилизованные, среди которых бывшие шахтеры, прорабы, водители автобусов. Но эти отряды будут на несколько десятков порядков ниже, чем военные, которые зашли в Украину в феврале,

– подчеркнул Ступак.

Он добавил, что в первые месяцы вторжения в Украину Россия потеряла сильные воинские части – десантные войска, морскую пехоту и другие. Экс-сотрудник СБУ добавил, что таких подготовленных и профессиональных войск в России уже точно не будет.

Вероятность нового наступления на Украину: коротко