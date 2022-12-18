Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Зміну тактики росіян раніше відзначив командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський.

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Зараз вагнерівці, кадирівці та регулярні російські війська діють злагодженими пішими загонами. Це сталося після того, як керувати російським вторгненням в Україну доручили Сєргєю Суровікіну. За словами Ступака, ворог зробив певні висновки після попередніх поразок.

Як нова тактика росіян позначиться на бойових діях

"Росіяни адаптовуються, вчаться на своїх помилках та враховують наші помилки. Вони також намагаються бути креативними, наскільки їм дозволяє система, яка вибудовувалася десятиліттями", – зауважив ексспівробітник СБУ.

Експерт Українського інституту майбутнього вважає, що зміна тактики під керівництвом Суровікіна може дати росіянам певні шанси на полі бою.

У короткій перспективі російські загарбники справді можуть отримати певну перевагу коштом мобілізованих, яких кидають на наші позиції. Десь вони навіть зможуть протискати наші позиції, але мало де і виключно протягом короткого проміжку часу,

– сказав Ступак.

Він додав, що на довгій часовій дистанції така тактика не спрацює.

Іван Ступак розповів про нову тактику росіян: дивіться відео

"Легкої прогулянки не буде"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія готує близько 200 тисяч окупантів і може піти у новий наступ на Київ. Водночас на Заході сумніваються, що росіяни зможуть зібрати сили для нової атаки. На думку Ступака, варто довіряти прогнозу саме наших військових.

Потрібно сприймати це нормально. Це не поразка чи зрада. Нас готують до того, що легкої прогулянки далі не буде,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Водночас, за його словами, вже не буде настільки важко, як було протягом лютого – квітня цього року.

Чи зможе Росія підготувати війська для нового наступу

Як зазначив експерт Українського інституту майбутнього, Росія справді готує певну кількість військових.

За якістю ці сили будуть трохи кращі, ніж просто мобілізовані, серед яких – колишні шахтарі, виконроби, водії автобусів. Але ці загони будуть на декілька десятків порядків нижче, ніж ті військові, які зайшли в Україну у лютому,

– наголосив Ступак.

Він додав, що у перші місяці вторгнення в Україну Росія втратила сильні військові частини – десантні війська, морську піхоту та інші. Ексспівробітник СБУ додав, що таких підготованих та професійних військ у Росії вже точно не буде.

Ймовірність нового наступу на Україну: коротко